Deze Vlaamse klassieker kan zelfs de grootste keukenkluns bereiden: stoofpotje van konijn met pruimen

01 februari 2018

12u00 0 Elke dag vers Zin om je gasten een culinaire evergreen voor te schotelen? Konijn met pruimen is een oer-Vlaamse klassieker die zowat iedereen behaagt, en die van alle Vlaamse stoofpotjes het gemakkelijkst te maken is. Konijn en de aromaten de pot in, fruit en aardappelen erbij, laten sudderen, et voilà: een sterk staaltje lokale cuisine.

Wat heb je nodig?

1 parkkonijn

olijfolie

2 uien

2 teentjes knoflook

nootmuskaat

200 g gedroogde pruimen

100 g amandelen

500 ml kippenbouillon

800 g aardappelen, vastkokend

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kruid de stukken konijn met peper en zout. Verwarm wat olijfolie in een tajine of stoofpot met dikke bodem op een middelhoog vuur. Leg er de stukken konijn in en braad in enkele minuten rondomrond bruin. Haal de konijn uit de tajine.

2. Schil en versnipper de ui en plet de knoflook. Schil de aardappelen en snij ze in de lengte in kwartjes.

3. Verwarm opnieuw een geutje olijfolie in de tajine of stoofpot en stoof de ui 2 minuten aan alvorens de knoflook en een snufje nootmuskaat toe te voegen. Roerbak nog een minuutje verder en voeg de stukken konijn, de gedroogde pruimen en de amandelen toe. Bedek met de partjes aardappel en zet het geheel onder met bouillon. Laat op een zacht vuur 45 minuten tot een uurtje pruttelen.

