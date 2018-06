Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze smoothiebowl geeft je meer energie dan koffie Aangeboden door Lidl

07 juni 2018

Misschien ben je een student in de blok of misschien heb je een zetje nodig om de rest van de werkweek te overleven. Zeker is dat deze smoothiebowl met fruit en afgewerkt met zelfgemaakte notenboter (supergemakkelijk!) je een energieboost van jewelste geeft.

Wat heb je nodig? (2 porties)

Voor de notenboter:

200 g hazelnoten

zout

Voor de smoothiebowl:

400 g frambozen, diepgevroren

1 banaan

125 g yoghurt op Griekse wijze

100 ml melk

2 el notenboter

Garnituur:

frambozen

blauwe bessen

muesli

muntblaadjes

Zo maak je het:

1. Snijd de banaan in stukken en vries de avond voordien in.

2. Doe de hazelnoten samen met een snuf zout in een keukenrobot en laat 15 tot 20 minuten draaien tot je een gladde, smeuïge notenboter krijgt.

3. Mix in een blender of keukenrobot de diepgevroren frambozen, de banaan, de yoghurt op Griekse wijze, de melk en de notenboter tot een smeuïge, dikke smoothie.

4. Verdeel de smoothie over twee kommen en werk af met verse frambozen, blauwe bessen, muesli en enkele muntblaadjes.

