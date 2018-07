Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze lichte zomerpasta met courgetti is in een wip klaar Aangeboden door Lidl

30 juli 2018

12u00 0 Elke dag vers 's Zomers geen zin om uren in een warme keuken te staan puffen? Maak dan deze pasta met courgetti en citroen: met weinig ingrediënten en nog minder moeite zet je snel een ongelooflijk fris en lekker bord op tafel.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g bio-spaghetti

1 courgette

bio-olijfolie

2 teentjes knoflook, geperst

400 ml room

2 bio-citroenen, zeste

peper en zout

30 g platte peterselie, fijngehakt

50 g Parmigiano Reggiano, geraspt

Zo maak je het :

1. Kook de spaghetti in gezouten water beetgaar volgens de instructies op de verpakking.

2. Maak met een spiraalsnijder, of met de hand, spaghetti van de courgette. De linten moeten moeten ongeveer 3 mm dik zijn.

3. Verhit wat olijfolie in een pan op een laag vuur. Fruit de knoflook 2 minuten, draai het vuur wat hoger en voeg de courgettespaghetti toe. Roerbak 2 à 3 minuten en blus met de room.

4. Voeg de citroenzeste toe en kruid met peper en zout.

5. Laat 2 à 3 minuten zachtjes inkoken alvorens de platte peterselie toe te voegen en door de spaghetti te mengen.

6. Serveer met Parmigiano Reggiano.

