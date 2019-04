Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze kruidige haute burger met lam bezorgt je een culinair orgasme Aangeboden door Lidl

11 april 2019

12u00 1 Aangeboden door Lidl Een gewone burger is al heerlijke comfortfood. Maar boost die burger met lamsvlees, extra kruiden en verse, pittige coleslaw en bam: je kirt de hele maaltijd van plezier.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g lamsfilet, in blokjes

2 rode uien, in ringen

bosje munt

handvol basilicumblaadjes

300 g witte kool (of spitskool), fijngesneden

2 grote wortelen, in julienne

2 el krulpeterselie, fijngehakt

200 g gegrilde paprika uit bokaal, in blokjes

2 el Parmigiano Reggiano, geraspt

1 tl mosterd

1/2 tl honing

200 ml zure room

8 hamburgerbroodjes

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Bak de rode uien glazig in olijfolie. Schep de gegrilde paprika samen met de ui, het lamsvlees, de helft van de munt en de Parmigiano Reggiano in een blender. Mix fijn. Kruid met peper en zout. Maak met vochtige handen 8 kleine burgers van het mengsel. Zet 30 minuten koel.

2. Voeg de basilicum, de overige munt, de mosterd, de honing en de zure room samen en mix glad. Kruid met peper en zout en zet koel.

3. Doe de kool en de wortelen in een kom, voeg de krulpeterselie en de dressing toe en schep alles goed om.

4. Bak de lamsburgers in olijfolie goudbruin. Snijd de broodjes open en beleg met de coleslaw en de burgers. Serveer meteen.

