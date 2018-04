Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze knapperige kalkoenrolletjes zijn mager én brengen je in zuiderse sferen. Aangeboden door Lidl

02 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Iets simpels als een kalkoenrolletje transformeer je met een paar eenvoudige ingrepen tot een - magere! - zuiderse lekkernij. Voeg gewoon tomaat, tapenade, mozzarella en basilicum toe en voilà, daar gaat de zon al schijnen in je bord.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

8 kalkoenlapjes

120 g tapenade van zongedroogde tomaten

1 rode paprika, in blokjes

125 g mozzarella, in blokjes

30 g pecannoten, gehakt

2 uien, gesnipperd

400 g tomatenblokjes

3 teentjes look, geperst

100 g paneermeel

1 tl paprikapoeder

250 g rijst

1 bosje tijm

basilicumblaadjes

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verhit wat olijfolie in een koekenpan. Bak de ui en de look glazig. Schep er de tomatenblokjes en enkele takjes tijm onder. Laat 30 minuten op een laag vuur sudderen. Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.

2. Sla de kalkoenlapjes plat. Kruid met peper en zout. Meng de paprika, een handvol basilicumblaadjes en de mozzarella onder elkaar. Kruid met peper en zout.

3. Besmeer elk kalkoenlapje met de tapenade en leg daarop wat mengsel van paprika, basilicum en mozzarella. Bestrooi met de gehakte noten. Rol het vlees op en zet vast met een houten stokje. Meng het paprikapoeder onder het paneermeel. Besmeer de kalkoenrolletjes met olijfolie en wentel ze door het paneermeel. Bak ze goudbruin in hete olijfolie.

4. Kruid de tomatensaus met peper en zout. Mix glad. Serveer de kalkoenrolletjes met de tomatencoulis en de rijst. Werk af met extra tijm.

Zin in kalkoen maar dan helemaal anders? Probeer onze kalkoenrolletjes met avocadovulling!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!