Deze herfstgroente is het perfecte basisingrediënt voor een one-pot vegetarische curry

25 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Pompoenen zijn óveral momenteel en dat brengt ons op ideeën. De voedzame, stevige groente is de perfecte basis voor een klepper van een vegetarisch gerecht. Deze curry met kikkererwten, bijvoorbeeld, zit vol pit.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kleine butternut, in blokjes

1 ui, gesnipperd

1 rode peper, fijngehakt

2 groentebouilllonblokjes

1 teentje knoflook, geperst

850 ml kokosmelk

3 el currypoeder

bosje koriander

212 ml kikkererwten

olijfolie

Zo maak je het:

1. Fruit de ui in olijfolie. Doe er de look bij en voeg peper toe. Voeg het currypoeder toe en bak 2 minuten mee. Schep er de pompoenblokjes onder en bak even mee.

2. Blus met de kokosmelk en brokkel er de bouillonblokjes over. Breng de curry aan de kook. Zet het vuur laag als de curry kookt en laat zo 30 minuten pruttelen.

3. Voeg de kikkererwten toe en laat mee opwarmen. Werk af met de koriander.

Serveertip: Lekker met rijst.

Heb je nog butternut over? Vul hem dan met spek, appel en pecannoten!

