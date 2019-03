Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze gezonde buddha bowl flanst zelfs de grootste keukenkluns ineen Aangeboden door Lidl

01 maart 2019

12u00 0 Elke dag vers Heb je zin in een lichte en ultragezonde lunch, dan komt een buddha bowl als geroepen. Deze simpele variant met gegrilde kip en verse vinaigrette zet je zonder veel gedoe in een wip op tafel.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

300 g couscous

600 g kippenhaasjes

peper en zout

1 el kippenkruiden

olijfolie extra vierge

250 g kerstomaatjes, gehalveerd

1 rode ui, in halve maantjes

15 zwarte olijven, ontpit en in ringen gesneden

1 komkommer, in linten gesneden (met een dunschiller)

15 g platte peterselie, fijngehakt

1 tl mosterd

1 el honing

1/2 citroen

Zo maak je het:

1. Maak de couscous klaar in gezouten water volgens de instructies op de verpakking.

2. Kruid de kip met peper, zout en kippenkruiden. Voeg een scheutje olijfolie toe en laat even marineren.

3. Verhit een grillpan over een hoog vuur en gril de kipfiletreepjes aan beide kanten gaar.

4. Maak de vinaigrette door de mosterd met de honing en het citroensap te mengen. Voeg nu, al kloppend, olijfolie toe tot je een mooi gebonden vinaigrette hebt. Kruid met peper en zout.

5. Maak de couscous met een vork los, meng er de platte peterselie door en verdeel over kommetjes. Schik er de groenten en kipreepjes op en werk af met de vinaigrette.

Als een gezond lunch iets voor jou is, proef dan zeker eens van onze lekkere powersalade!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!