Deze gevulde mediterraanse paprika's doen je in warmere oorden wanen

10 december 2018

12u00 0 Elke dag vers Geen tijd of geld voor een tripje richting Griekenland? Dan komt Griekenland naar jou, in de vorm van deze puntpaprika’s gevuld met Griekse gyros, yoghurt en fetakaas. Wedden dat je het instant een tikkeltje warmer krijgt?

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g kippengyros

150 g basmatirijst

2 tomaten, in blokjes

4 puntpaprika’s

2 el peterselie, fijngehakt

2 el koriander, fijngehakt

100 g feta

4 el yoghurt op Griekse wijze

2 el walnoten, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Snijd de puntpaprika’s in de lengte door, verwijder de zaadlijsten en leg ze in een ovenschotel. Bedruppel met olijfolie en kruid met peper en zout. Zet 5 minuten in de oven.

2. Kook de rijst zoals op de verpakking beschreven gaar in licht gezouten water. Bak de kippengyros in olijfolie goudbruin en gaar. Schep er de rijst, de tomatenblokjes, de walnoten, de peterselie en de koriander onder. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

3. Vul de paprika’s rijkelijk met het gyrosmengsel, brokkel er de fetakaas over en zet nog eens 5 minuten onder de grill.

4. Kruid de yoghurt met peper en zout en serveer bij de gevulde paprika’s.

