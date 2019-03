Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze geliefde Amerikaanse snack is het perfecte no-nonsense aperohapje Aangeboden door Lidl

14 maart 2019

12u00 0 Elke dag vers Pretzels zijn in Amerika een snack zo geliefd als hotdogs en donuts. Jammer dat de lekkernij bij ons (nog) niet doorbrak, maar in tussentijd maak je ze gewoon zelf. Met wat mosterd erbij is het een heerlijke hap voor bij een biertje.

Wat heb je nodig? (voor 12 pretzels)

250 ml water

1 el suiker

2 tl droge gist

400 g bloem + extra om te bebloemen

1 tl zeezout

scheutje zonnebloemolie

1 eiwit

mosterd (om te serveren)

Zo maak je het:

1. Verhit het water tot het nét lauw is. Haal van het vuur. Voeg de suiker en de gist toe. Roer tot alles is opgenomen en laat 5 minuten staan.

2. Doe de bloem en het zout in de kom van de staande mixer. Instaleer de ‘deeghaak’ in het toestel en voeg het watermengsel toe. Zet het toestel aan op middelmatige snelheid en mix 1 minuut.

3. Zet nu het toestel in hoge snelheid en mix 5 minuten.

4. Vet de mengkom in met zonnebloemolie en leg het deeg erin. Dek af met plasticfolie en laat 1 uur, of tot het deeg verdubbeld is, rusten op een warme plek

5. Verhit de oven voor op 220°C.

6. Verdeel het deeg in 12 gelijke stukken. Rol een stuk deeg, op een bebloemd werkvlak, uit tot een smalle worst van ongeveer 40 à 50 cm en vorm tot een pretzel. Werk zo al het deeg op en leg de pretzels telkens op een met bakpapier beklede ovenplaat. Laat 30 minuten rijzen.

7. Klop het eiwit met een klein scheutje water los en bestrijk er de pretzels mee. Besprenkel vervolgens met zeezout.

8. Schuif de pretzels in de oven en bak in ongeveer 15 à 20 minuten goudbruin.

