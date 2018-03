Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze frisse groentepizza met witte asperges in de hoofdrol doet je de klassieke margherita zo vergeten Aangeboden door Lidl

15 maart 2018

12u00 0 Elke dag vers Het allerfijnste aan pizza is misschien wel dat het zo'n veelzijdige lekkernij is: gooi er gelijk welke soort groenten, fruit, vlees, vis of kaas op et voilà, daar heb je je godenvoer al. Zin in een frisse variant waarin groenten centraal staan? Vervang de tomatensaus door een sober kaassausje, houd de toppings eenvoudig met seizoenstoppers witte asperges in de hoofdrol. Afgewerkt met een verse peterselieolie is dit in één woord: yum.

Wat heb je nodig? ( Voor 1 pizza)

500 g witte asperges

150 ml room

4 eieren

1 vel pizzadeeg

1 ui, gesnipperd

30 g Parmigiano Reggiano, geraspt

2 el verse tijmblaadjes + extra takjes om af te werken

olijfolie

peper en zout

Voor de peterselieolie:

1 bosje peterselie

1/2 teentje knoflook

125 ml olijfolie

Zo maak je het:

1. Maak de peterselieolie: Hak de peterselie grof en pel de knoflook. Doe samen met de olijfolie in een blender en mix fijn. Giet door een zeef en zet koel.

2. Schil de asperges en verwijder het harde onderste stuk. Kruid met peper en zout en bak ze in hete olijfolie beetgaar. Bak de ui in olijfolie glazig.

3. Verwarm de oven voor op 180°C. Klop de room met de eieren, de ui, de tijmblaadjes en de Parmigiano Reggiano los en kruid met peper en zout. Bekleed een bakvorm met het deeg. Schik er de asperges op en giet er het roommengsel over. Zet 30 minuten in de oven. Bedruppel de pizza net voor het serveren met de peterselieolie en werk af met de tijmtakjes.

Zin in meer pizza? Probeer in onze cheesy pizza met ricotta en gorgonzola!

