Deze Caraïbische kiptaco's passen perfect bij het tropisch weer

02 juli 2018

12u00 1 Elke dag vers In de Caraïbische keuken weten ze hoe je de zon in je bord brengt. Werk kiptaco's af met een salsa van mango, ananas, limoen en rode ui en een Caraïbisch sausje, voor een gerecht dat keihard "zomer!" schreeuwt.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de salsa:

1 mango, in blokjes

1/4 ananas, in blokjes

1 rode ui, gesnipperd

1/2 limoen, geperst

1 plantje koriander, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

cayennepeper

Voor de taco's:

olijfolie

1 teentje knoflook, geplet

500 g kippengehakt

1 el paprikapoeder

peper en zout

4 tortilla-wraps

Caraïbische saus naar keuze

Zo maak je het:

1. Meng de mango, de ananas, de rode ui, het limoensap en de koriander. Kruid met peper, zout en cayennepeper. Voeg olijfolie toe en meng goed dooreen.

2. Verhit wat olijfolie in een pan op een middelhoog vuur en voeg de knoflook toe.

3. Voeg het kippengehakt toe aan de pan en kruid met het paprikapoeder, het peper en zout en roerbak in ongeveer 5 à 6 minuten gaar.

4. Steek met een rond vormpje 2 (of 3) kleinere taco's uit elke wrap.

5. Beleg de taco's met het vlees, de mangosalsa en caraïbische saus.

