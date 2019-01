Elke dag vers Gesponsorde inhoud Detox na de feestdagen dankzij deze vederlichte kip curry met véél groenten Aangeboden door Lidl

03 januari 2019

12u00 0 Elke dag vers Phoe, zit je ook zo vol na al die feestelijke maaltijden? Tijd om je maag wat rust te gunnen. Dit gerecht met gestoomde kip en groenten is heerlijk licht, zit nog boordevol vitaminen en is klaar in een wip.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 kippenborstfilets

2 el currypoeder

6 wortelen, geschild, in plakjes

200 g sperziebonen, gedopt

1 kleine broccoli, in roosjes

250 g witte rijst

Voor de dressing:

1/2 limoen, sap & zeste

1/2 groentebouillonblokje + 120ml kokend water

2 lente-uien, in ringen

zonnebloemolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kruid de kippenborstfilets met de helft van het currypoeder, peper en zout. Leg ze in de stoomkoker. Leg ook de wortelen, de broccoliroosjes en de boontjes in de stoomkoker. Stoom alles in ongeveer 15 minuten gaar. Heb je geen stoomkoker? Kruid de kip dan met het currypoeder, peper en zout en bak in wat boter of olie goudbruin en gaar. De groenten kun je blancheren in licht gezouten water en nadien even aanstoven in vetstof.

2. Kook de rijst gaar in licht gezouten water. Los het bouillonblokje op in 120 ml kokend water. Doe er 1 el olie, het resterende currypoeder, de limoenzeste en het limoensap bij en meng goed. Roer er de lente-uitjes onder en kruid met peper en zout.

3. Verdeel de groenten en de kipfilets over de borden en lepel er de dressing over. Serveer met de rijst.

