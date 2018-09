Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dessert zonder afwasberg: deze mangotaart maak je in één pan klaar Aangeboden door Lidl

10 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Je bakt een taart en na afloop palmt een gigantische afwasberg het aanrecht in. Herkenbaar? Dan zal deze mango-tarte tatin een verademing voor je zijn, want veel meer dan één grote pan heb je voor dit recept niet nodig.

Wat heb je nodig (4-6 personen)

100 g suiker

water

50 g gezouten boter, koud en in stukken

Voor de tarte tatin:

2 à 3 mango’s, geschild en in lange stukken

1 vel bladerdeeg

Voor de muntmascarpone:

10 g munt, fijngesnipperd

250 g mascarpone

1 el suiker

1 limoen, geraspt

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 180°C.

2. Verhit in een ovenbestendige pan de suiker met een klein scheutje water. Let op: in dezelfde pan zal je de taart maken, kies dus een formaat waarop een vel bladerdeeg past. Roer even zodat het water opgenomen wordt door de suiker. Zet het vuur middelhoog en blijf bij de pan, want karamel kan snel verbranden.

3. Haal, zodra de karamel goudkleurig is, de pan van het vuur. Blus met een klein scheutje water en roer er onmiddellijk de stukjes koude boter door. Blijf roeren tot alle boter opgenomen is en je een stroperige boterkaramel hebt.

4. Schik de mangostukken in de boterkaramel in diezelfde pan en dek de pan daarna af met het vel bladerdeeg.

5. Vouw de randen van het deeg naar beneden en let erop dat het deeg goed aansluit op de mangostukken die tegen de rand van de pan liggen. Zet ongeveer 20 à 30 minuten, of tot het deeg goudkleurig is, in de voorverwarmde oven.

6. Laat de tarte tatin afkoelen in de pan alvorens hem om te draaien, zodat de karamel kan stollen.

7. Meng de munt met de mascarpone, de suiker en de limoenzeste. Serveer met de tarte tatin.

