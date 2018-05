Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dessert op de BBQ bereiden? Met deze onfeilbare formule maak je áltijd iets heerlijks Aangeboden door Lidl

18 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers In de hoop dat we deze zomer vaak de barbecue zullen kunnen aansteken, delen we deze maand verrassende barbecuegerechten. Voor een heerlijk dessert heb je niet meer nodig dan wat fruit: banaan, appel, geflambeerd of afgewerkt met roomijs. In dit geval is de eer aan ananas met een frisse Italiaanse twist.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ananas

1/2 citroen, geraspt

250 g mascarpone

30 g suiker

muntblaadjes

40 gram pecannoten

olijfolie

Zo maak je het:

1. Schil de ananas met een (brood)mes en snijd overlangs in lange parten. Haal er de harde kern uit.

2. Besmeer de ananas met een klein beetje olijfolie en grill in ongeveer 5 minuten aan alle zijden gaar.

3. Meng ondertussen de mascarpone met de citroenzeste, een handvol fijngehakte munt en de suiker.

4. Haal de ananas van het vuur en snijd in stukjes.

5. Vul 4 glaasjes of kommetjes met de ananasstukjes, schep er een lepel citroenmascarpone over en strooi er de gehakte pecannoten over. Serveer onmiddellijk.

