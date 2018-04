Elke dag vers Gesponsorde inhoud De perfecte lichte lentelunch! Fris komkommer-preisoepje gepimpt met gerookte zalm Aangeboden door Lidl

19 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Hoe meer de lente in het land is, hoe meer zin je krijgt om door het leven te huppelen. En dan geldt ook: hoe lichter de lunch, hoe liever. Een soepje is altijd een gezonde optie, maak ze met komkommer en prei voor een écht fris brouwsel en werk af met reepjes gerookte zalm voor een verrassingetje hier en daar.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

200 g aardappelen, geschild, in stukken

1,5 komkommer, in stukken

1 preistengel, in ringen

1 ui, gesnipperd

4 kippenbouillonblokjes

2 dl room

2 el platte peterselie, gehakt

100 g gerookte zalm, in reepjes

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verhit een scheutje olijfolie in een diepe pan en bak de ui glazig. Voeg de prei, komkommer en aardappelen toe en bak 2 minuten mee.

2. Giet er zoveel water bij tot alle groenten onder staan. Doe er de bouillonblokjes bij en breng aan de kook. Laat 30 minuten pruttelen.

3. Voeg de helft van de room toe en mix de soep glad. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

4. Schep de soep in borden en werk af met de gerookte zalm, peterselie en een scheutje extra room.

