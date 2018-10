Elke dag vers Gesponsorde inhoud De meest hartverwarmende herfststoemp maak je zo Aangeboden door Lidl

08 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Savooikool is vanaf deze maand opnieuw op haar lekkerst en is dan ook het gedroomde ingrediënt voor een stevige, smaakvolle stoemp. Komt goed uit, want tijdens de herfstmaanden is zo'n pittige stamppot de allerbeste comfortfood.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kg bloemige aardappelen

1 ui, gesnipperd

400 g savooikool, in reepjes

250 g gerookte spekreepjes

150 ml warme melk

30 g boter

2 el zure room

peper en zout

50 g pijnboompitten

Zo maak je het:

1. Rooster de pijnboompitten goudbruin in een droge koekenpan. Schep uit de pan. Bak de spekblokjes in de pan goudbruin. Voeg de ui toe en bak even mee.

2. Schil de aardappelen en halveer ze. Kook ze gaar in licht gezouten water. Giet ze af en stamp ze, samen met de melk en de boter, tot puree. Roer er de zure room en de savooikool onder en kruid met peper en zout.

3. Schep de spekjes door de stamppot. Verdeel over de borden en werk af met de pijnboompitten.

Nog kool over? Onze koolrolletjes met gehakt zijn ook een aanrader!

