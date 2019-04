Elke dag vers Gesponsorde inhoud De liefdesbaby van een chocoladekoek en kaneelbroodje? De heerlijke chocoladebun Aangeboden door Lidl

05 april 2019

Voeg twee lekkere dingen samen en je krijgt een overheerlijke creatie die de som van beiden overstijgt. Zo is het ook bij deze chocoladebuns, geïnspireerd op chocoladekoeken en kaneelbroodjes, maar dubbel zo yummy.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

Voor het deeg:

250 ml melk

7 gr droge gist

100 gr suiker

1/2 tl zout

1 ei

100 gr boter, op kamertemperatuur

550 gr bloem

Voor de vulling:

100 gr boter

70 gr suiker

200 g pure chocolade, fijngehakt

Zo maak je het:

1. Zeef de bloem en voeg er de droge gist aan toe.

2. Meng de suiker met het zout, het ei, de boter en voeg het bloemmengsel toe.

3. Giet er al roerend de melk bij.

4. Eenmaal alle bloem opgenomen is, begin je met je handen te kneden. Kneed ongeveer 5 minuten tot je een kleverig en soepel deeg verkrijgt. Mocht het deeg te vochtig zijn, voeg dan nog wat bloem toe

5. Leg de deegbal in een kom, dek af met een propere en licht vochtige handdoek en laat, op een warme plaats, 1 uur rijzen.

6. Meng voor de vulling de boter met de suiker.

7. Bestuif een proper werkvlak royaal met bloem. Rol het deeg met behulp van een deegrol uit tot een grote rechthoek van ongeveer 50 op 35 cm. Bestrijk het deeg met de vulling en besprenkel met de chocolade. Rol het voorzichtig maar strak naar je toe. Snijd de dikke worst in stukken van ongeveer 4 cm.

8. Beboter een rond of vierkant bakblik en schik de deegrolletjes erin. Zorg dat ze elkaar niet raken zodat ze nog wat ruimte hebben om te rijzen.

9. Zet het bakblik afgedekt met folie 2 uur op een warme plaats of een nacht in de koelkast.

10. Verwarm de oven voor op 180°C en bak de buns in 25 à 30 minuten goudbruin. Dek de bakvorm na 20 minuten af met aluminiumfolie mocht de bovenkant te snel bruinen.

