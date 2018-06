Elke dag vers Gesponsorde inhoud De lekkerste en snelste bouillabaisse om zelf te maken Aangeboden door Lidl

04 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers Visliefhebbers krijgen het water in de mond wanneer ze nog maar aan bouillabaisse dénken. Lastig wel, dat je er uren voor in de keuken moet staan. Of toch niet? Deze versie flans je ultrasnel ineen en moet niet inboeten op smaak. Handig!

Wat heb je nodig? (4 pers)

2 groentebouillonblokjes

350 ml witte wijn

300 g zalmfilet

300 g kabeljauwfilet

300 g roze garnalen, ongepeld

3 el tomatenpuree

400 g gepelde tomaten

1/2 citroen, geraspt

1 venkel

1 preistengel

2 el peterselie, fijngehakt

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

2 tl cayennepeper

1/2 rode paprika

1 aardappel, gekookt

1 eierdooier

1 stokbrood

olijfolie

peper en zout

1,5 l water

Zo maak je het:

1. Los de bouillonblokjes op in het water en breng aan de kook. Snijd de zalm en de kabeljauw in blokjes. Snijd de venkel, de prei en de ui in kleine stukken en bak de groenten, met de helft van de knoflook, glazig in olijfolie. Voeg de tomatenpuree toe en bak even mee.

2. Doe er de gepelde tomaten en de citroenzeste bij en roer goed door. Giet er de bouillon en de wijn bij en leg er de stukken vis in. Kruid met de helft van de cayennepeper en laat 10 minuten zachtjes koken. Voeg de ongepelde garnalen toe en laat even doorwarmen.

3. Blaker ondertussen de rode paprika zwart onder de ovengrill. Je zet de grill op en je legt meteen de paprika onder de grill tot het vel zwart ziet. Verwijder het vel en doe de paprika in een maatbeker, samen met de gekookte aardappel, de resterende look, resterende cayennepeper en de eierdooier. Mix glad en giet er langzaam olijfolie bij tot er een romige saus, de rouille, ontstaat.

4. Werk de bouilabaise af met de peterselie. Snijd het stokbrood klein, besmeer met de rouille en serveer bij de bouillabaise.

Nog prei over? Gebruik hem voor ons heerlijk komkommer-preisoepje met zalm!

