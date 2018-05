Elke dag vers Gesponsorde inhoud De kleurrijkste foodtrend van 2018 maak je makkelijk zelf: buddha bowl met véél groenten Aangeboden door Lidl

03 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers Ben jij een groentenlover pur sang? Dan is de buddha bowl dé foodtrend die op jouw lijf geschreven is. Werp veel groenten, rijst, een stukje vlees of vis en een frisse vinaigrette een bowl in, et voilà: een kleurrijk vitaminebommetje!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

300 g basmatirijst

200 g gerookte zalm

2 avocado's

1 bussel radijzen

1 mango

400 g spinazie

150 ml azijn

50 g suiker

olijfolie

peper en zout

Voor de dressing:

250 g yoghurt op Griekse wijze

1 avocado

1 bosje koriander

1 teentje knoflook

1 limoen, geperst en geraspt

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking in gezouten water.

2. Snijd de radijzen in dunne plakjes. Meng de azijn met de suiker in een steelpannetje en verwarm op een zacht vuur. Roer tot de suiker volledig opgelost is. Laat even afkoelen en giet dan over de radijzen.

3. Was de spinazie en stoof aan in een beetje olijfolie. Kruid met peper en zout.

4. Schil en snijd de avocado's in halve maantjes en de mango in blokjes.

5. Maak de dressing: Schil en snijd de avocado in stukken. Mix in een keukenrobot of met een handmixer alle ingrediënten voor de dressing tot een smeuïg geheel. Proef en breng op smaak met peper en zout.

6. Schep wat rijst in een kom en beleg met de toppings: gerookte zalm, avocadoplakjes, gestoofde spinazie, gepekelde radijzen en stukjes mango. Serveer met de dressing.

Nog zalm over? Probeer dan ons soepje van rode biet en zalm!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!