De gourmet burger van je dromen maak je zélf: met zwartepepersaus en... whisky!

22 februari 2018

12u00 0 Elke dag vers Voor een sappige gourmet burger hoef je je helemaal niet richting een burgerrestaurant te begeven. Haal wat rundvlees in huis, knapperige pistolets, verse groenten én haal bij het maken van de zwartepepersaus de whiskyfles boven. In een-twee-drie tover je zo zelf die Amerikaanse klassieker in een luxe-uitvoering op tafel. Dig in!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g americain natuur

2 tomaten

1 rode ui

multicolorsla

boter

peper en zout

Voor de pepersaus:

whisky

3 el sausbinder

200 ml runderbouillon

zwarte peper

1 tl mosterd

50 ml room

Zo maak je het:

1. Was de multicolorsla, snijd de tomaten in plakjes en de rode ui in ringen.

2. Kruid de americain met peper en zout en vorm tot 4 hamburgers. Verwarm een klontje boter in een pan op een middelhoog vuur en bak de hamburgers naar eigen voorkeur saignant, à point of bien cuit. Haal de hamburgers uit de pan en hou ze warm onder aluminiumfolie.

3. Maak de saus: Verwijder het bakvet en blus de pan met een scheutje whisky. Voeg de runderbouillon toe. Kruid met de zwarte peper en mosterd en voeg de room toe. Los de sausbinder op in een beetje koud water en voeg toe aan de saus. Laat al roerend enkele minuten indikken. Kruid bij naar smaak.

4. Snijd de pistolets open en smeer op elke helft wat pepersaus. Beleg vervolgens met een blaadje multicolorsla, de hamburger, een schijfje tomaat en wat rode ui.

