Elke dag vers De eerste maatjes zijn er! Dit is een heerlijk frisse manier om ze te serveren.

14 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers We keken er reikhalzend naar uit, maar nu is het zover: de eerste maatjes zijn er! In dit snelle lunchrecept kunnen de begeerde visjes schitteren. Serveer ze op een krokant stuk toast, afgewerkt met zure room en vergezeld van een zomerfris komkommersoepje.

Wat heb je nodig? (4 pers)

Voor de soep:

2 komkommers

1/2 rode ui, gesnipperd

1/2 teentje knoflook

15 g koriander, fijngehakt

1/4 limoen, geperst

2 el zure room

peper en zout

2 el olijfolie (afwerking)

Voor de toast:

4 dikke sneden brood (roggebrood met desem)

4 maatjes

10 g bieslook

8 el zure room

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snijd de komkommer in stukjes en mix ze samen met de overige ingrediënten, behalve de olijfolie, tot een gladde soep. Zet in de koelkast. Houd wat komkommer en rode ui over als garnituur.

2. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en bak de sneden brood aan beide zijden goudbruin.

3. Snijd de maatjes in grote stukken en versnipper de bieslook.

4. Besmeer de toast met de zure room, kruid met peper en zout en beleg met de maatjes. Werk af met de bieslook.

5. Schep de soep in kommen en werk af met enkele druppels olijfolie en de overgebleven garnituur. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout. Serveer samen met de toast.

