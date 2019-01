Elke dag vers Gesponsorde inhoud De beste smaken van Azië zitten in deze heerlijk frisse maaltijdsoep Aangeboden door Lidl

10 januari 2019

12u00 1 Elke dag vers Pittig en smaakvol koken kunnen ze in Azië als de beste. Wij kijken gretig af en maken een fris soepje met gember, curry, kokos en koriander. Doe er wat kip en spaghetti bij en je slurpt van een volwaardige maaltijd.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

250 g spaghetti

400 g kipfilets, in reepjes gesneden

3 cm verse gember

2 el currypoeder

800 g wokmix

800 ml heet water

1 1/2 kippenbouillonblokje

400 ml kokosmelk

1 limoen

handvol koriander

zonnebloemolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de spaghetti beetgaar in licht gezouten water. Bak de kippenreepjes goudbruin in olie. Rasp er de gember bij, voeg het currypoeder toe, kruid met peper en zout en roerbak 2 minuten mee. Doe er de wokmix bij en schep alles goed om.

2. Los het bouillonblokje op in het hete water. Giet samen met de kokosmelk in de pan. Laat 5 minuten pruttelen. Breng de soep op smaak met wat limoensap.

3. Verdeel de spaghetti over de borden, schep er de soep bij en werk af met de koriander. Serveer met extra partjes limoen.

Graag een andere soep? Onze hartige soep met linzen valt zeker en vast in de smaak!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!