Elke dag vers Gesponsorde inhoud Culinaire clash: is konijn op z'n Italiaans lekkerder dan de Belgische bereiding? Aangeboden door Lidl

01 februari 2019

12u00 0 Elke dag vers Konijn met bier of pruimen is een Belgische favoriet en terecht. Maar dit keer bereiden wij het stukje vlees op z’n Italiaans: met tomaat, olijven en wijn. Een compleet ander smakenpallet, geef jij het een kans?

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kg parkkonijn, in stukken

100 g bloem

2 uien, fijngesnipperd

4 takjes tijm

6 teentjes knoflook, geplet

300 ml droge witte wijn

200 ml kippenbouillon (200 ml water + 1/2 kippenbouillonblokje)

4 ansjovisfilets

100 g groene olijven met pit

3 tomaten, ontpit en fijngehakt

handvol basilicumblaadjes

1 citroen, in partjes

olijvenciabatta

peper en zout

olijfolie

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Kruid de bloem met peper en zout en wentel er de stukken konijn door. Bak het vlees in olijfolie langs alle kanten goudbruin. Haal uit de pan.

2. Doe de ui, de tijm en de knoflook in dezelfde pot en roerbak 2 minuten. Blus met de witte wijn en breng aan de kook. Voeg de resterende ingrediënten, behalve de ciabatta, het basilicum en de citroen, toe. Leg er het konijn terug bij. Zet het deksel op de pot en zet 1 uur in de oven.

3. Werk de stoofpot af met de basilicumblaadjes en geef er sneetjes ciabatta en partjes citroen bij.

Fan van de Italiaanse keuken? Probeer dan zeker dit gezonde pastagerecht met vis!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!