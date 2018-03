Elke dag vers Gesponsorde inhoud Culinair orgasme! Met deze hack til je lamskoteletjes op Griekse wijze naar een hoger niveau Aangeboden door Lidl

26 maart 2018

12u00 0 Elke dag vers We horen het Sergio Herman zo zeggen: "elk topgerecht heeft een krokantje nodig". Die wijze woorden passen we toe op onze lamskoteletjes: met een vers jasje van broodkruim, parmezaan en oregano geven we het vlees een crunchy bite die het ongetwijfeld daaropvolgende culinaire orgasme nog steviger maakt. De tzatziki zorgt voor de verfrissende toets. Smaakbom!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

12 lamskoteletjes

4 sneetjes wit brood

60 g geraspte Parmigiano Reggiano

1 tl gedroogde oregano

2 eieren, geklutst

bloem

2 komkommers

300 g yoghurt op Griekse wijze

2 el citroenrasp

1 teentje knoflook, geperst

3 el munt, gehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Scheur het brood in stukken en doe samen met de Parmigiano Reggiano, een snufje peper en de oregano in een blender. Mix fijn.

2. Kruid de lamskoteletjes met peper en zout. Haal ze eerst door de bloem, dan door de geklutste eieren en tot slot door het kaasmengsel. Zet een halfuur koel.

3. Snijd de komkommers in de lengte, verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes. Meng er de yoghurt op Griekse wijze, de citroenrasp, de munt, de look en een scheutje olijfolie onder en kruid met peper en zout. Zet koel.

4. Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan en bak de koteletjes goudbruin en krokant. Serveer er de tzatziki bij.

Zin in meer lamsvlees? Probeer dan ons pittig lamsvlees met labneh!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!