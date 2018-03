Elke dag vers Gesponsorde inhoud Creatief met spek en ei: deze heerlijke ontbijttaart is het pronkstuk op de weekendbrunch Aangeboden door Lidl

22 maart 2018

12u00 0 Elke dag vers Droom je van taart als ontbijt? Dan is dit recept een manier om die droom waar te maken. Deze ontbijttaart met spiegeleitjes en spek is een hartige (en heerlijk decadente!) variant, die so-wie-so de showstopper op je volgende brunch zijn. En je hebt er maar een kwartiertje werk aan. Een eitje!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 vel bladerdeeg

150 g geraspte kaas

4 eieren

6-8 sneetjes ontbijtspek

10 g platte peterselie

10 g bieslook

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Rol het bladerdeeg samen met het bakpapier uit op een grote ovenplaat en prik de bodem met een vork in. Vouw de rand van het deeg 1 cm toe en druk zachtjes met een vork aan.

3. Verdeel de kaas over de bodem van het deeg en vorm 4 ‘nestjes’. Breek voorzichtig in elk ‘nestje’ een eitje.

4. Verdeel het spek over de taart. Kruid met peper en zout.

5. Schuif de ontbijttaart in de hete oven en bak in ongeveer 15-20 minuten gaar.

6. Hak de verse kruiden fijn en besprenkel over de taart. Serveer onmiddellijk.

Zin in meer ontbijtrecepten? Probeer dan zeker ons brunchgebak met chocolade!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!