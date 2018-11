Elke dag vers Gesponsorde inhoud Creatief met Sinterklaassnoep: verras je kids met deze Sinterklaastaart van hun dromen Aangeboden door Lidl

12 november 2018

12u00 4 Elke dag vers Het wordt repetitief, elk jaar dezelfde Sinterklaassnoep. Zin om je kids dit jaar met een creatievere lekkernij te verrassen? Verwerk de speculoos, marsepein, kruidnoten en chocolade dan in deze decadente Sinterklaastaart.

Wat heb je nodig? (voor 8 personen)

180 g bloem

1,5 tl bakpoeder

75 g suiker

60 g bruine suiker

130 g boter, in blokjes

1 kleine eierdooier

1 el citroenzeste

1/2 tl nootmuskaat

boter, om in te vetten

zout

Voor de vulling en topping:

80 g speculaaskoekjes, verkruimeld

130 g marsepein

250 ml verse room 30%

250 g witte chocolade, in blokjes

2 el vanillesuiker

Sinterklaas versiering: kruidnoten, sinterklaas chocolade figuurtjes, chocolade munten, guimauves,...

Zo maak je het:

1. Maak de vulling: verwarm de room au-bain marie en doe er de blokjes witte chocolade en de vanillesuiker bij. Laat rustig smelten. Roer goed door en zet het vuur uit. Dek de kom af met huishoudfolie en laat volledig afkoelen in de koelkast.

2. Kneed alle ingrediënten van het deeg door elkaar. Maak er een bal van en wikkel in huishoudfolie. Leg een uur in de koelkast.

3. Verwarm de oven voor op 180°C. Vet een ronde springvorm in met wat boter. Duw het deeg in de vorm. Bestrooi met de verkruimelde speculaaskoekjes. Snijd dunne plakjes van de marsepein en leg bovenop de speculaas. Zet de taartbodem 25 minuten in de oven. Laat afkoelen in de vorm.

4. Klop de witte chocoladeroom met een mixer lobbig. Schep de room op de afgekoelde taartbodem en versier met al het lekkers dat de Sint heeft gebracht.

