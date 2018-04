Elke dag vers Gesponsorde inhoud Creatief met quinoa? Pimp je pittige groentecurry met cheesy quinoaballetjes Aangeboden door Lidl

16 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Verrassend koken met een vreemd ingrediënt als quinoa, het is niet zo simpel. Of dat dénk jij. Nochtans kan je best makkelijk out of the box koken met de Zuid-Amerikaanse zaadjes. Dat bewijzen deze vegetarische quinoaballetjes, afgewerkt met een groentecurry die barst van de smaak. Niet voor de hand liggend, wél voortreffelijk.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de balletjes:

200 g bioquinoa

150 g biologische erwtjes, diepgevroren

125 g mozzarella, klein gesneden

1 ei

1 el platte peterselie, gehakt

4 el bloem

olijfolie

peper en zout

Voor de curry:

2 el currypoeder

2 sjalotten, gesnipperd

1 dl room

3,5 dl groentebouillon

1/2 bloemkool, in roosjes

200 g biologische bladspinazie, diepgevroren

2 el platte peterselie, gehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kook de quinoa gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.

2. Verhit een scheutje olijfolie in een diepe pan en bak de sjalotten glazig. Voeg de bloemkool, de spinazie en het currypoerder toe en roer alles goed om. Schenk er de bouillon en de room bij, kruid met peper en zout. Laat de saus 20 minuten sudderen. Roer er af en toe even in.

3. Giet de quinoa af en laat wat afkoelen. Blancheer de erwtjes in licht gezouten water. Doe ze, samen met de helft van de quinoa, de bloem, het ei, de peterselie, de mozzarella en peper en zout in een keukenrobot en mix tot een pasta.

4. Doe de pasta in een kom en meng er de rest van de quinoa onder. Rol met natte handen balletjes van het mengsel. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en bak de balletjes rondom bruin.

5. Leg de balletjes in de currysaus en laat nog 5 minuten pruttelen. Bestrooi met de peterselie en serveer meteen.

