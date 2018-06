Elke dag vers Gesponsorde inhoud Creatief met gehakt? Midden-Oosterse balletjes met Libanese labneh zijn een verrassend hapje Aangeboden door Lidl

18 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers Gehaktballetjes zijn verrassend veelzijdig. Met de juiste kruiden en garnituur transformeer je ze tot een volwaardig gerecht of zelfs tot een exotisch hapje. In dit geval: tot Midden-Oosterse bites afgewerkt met Libanese labneh.

Wat heb je nodig? (4-6 pers)

Voor de labneh:

750 g yoghurt op Griekse wijze

3 g zout

Voor de gehaktballetjes:

1 teentje knoflook, geplet

15 g platte peterselie, fijngehakt

5 g munt, fijngehakt

50 g pijnboompitten

500 g gemengd gehakt (varken-kalf)

2 tl paprikapoeder

1/2 tl cayennepeper

1 ei

peper en zout

Zo maak je het:

1. Leg een schone kaas- of theedoek in een vergiet. Plaats het vergiet in een diep bord of een kom. Meng het zout door de yoghurt en giet het in de kaas- of theedoek. Laat minstens 4 uur in de koelkast uitlekken, of tot je een dikke massa hebt.

2. Verwarm de oven voor op 180°C.

3. Grill de pijnboompitten goudbruin in een droge pan op een middelhoog vuur. Let op dat ze niet verbranden!

4. Meng het gehakt met de geplette knoflook, de verse kruiden, de specerijen, de pijnboompitten en het losgeklopt ei. Bewaar nog wat pijnboompitten en peterselie voor de afwerking.

Meng goed en breng op smaak met peper en zout. Maak er gehaktballetjes van zo groot als een walnoot en leg in een ovenschotel. Zet de ovenschotel in de hete oven en bak 20 à 25 minuten.

5. Schep de labneh uit de kaasdoek en presenteer in een mooie schaal. Leg er vervolgens de gehaktballetjes op en werk af met de pijnboompitten en peterselie.

Nog labneh over? Combineer ze dan met heerlijk lamsvlees!

