Comfortfood voor groot en klein: broodje gehaktbal met een exotische twist

12 augustus 2019

12u00 0 Zin in quality time met de kinderen? Serveer dit broodje gehaktbal en het hele gezin schuift breed glimlachend aan tafel. Comfortfood pur sang, met een exotische twist dankzij de curry en munt.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g gemengd gehakt

1 sjalot, fijngesnipperd

1 teentje knofllook, geperst

2 el peterselie, fijngehakt

10 plakjes ontbijtspek

1 courgette, in plakjes

1 stokbrood of 4 piccolo’s

handvol veldsla

50 g Parmigiano Reggiano

150 g Yoghurt op Griekse wijze

2 el mayonaise

1 el currypoeder

2 el munt, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Meng de yoghurt met de mayonaise, de currypoeder en de munt. Kruid met peper en zout. Zet koel.

2. Meng het sjalotje, de look en de peterselie onder het gehakt. Kruid met peper en zout. Meng goed en rol er gehaktballetjes van. Wikkel rond elke gehaktbal een plakje spek.

3. Bak de plakjes courgette beetgaar in wat olijfolie. Kruid met peper en zout. Bak ondertussen de gehaktballetjes in wat olijfolie goudbruin.

4. Snijd het stokbrood in 4 gelijke delen en snijd open. (of snijd de piccolo’s open). Besmeer ze met het yoghurt-currysausje en beleg met de veldsla, de gegrilde courgette, de Parmigiano Reggiano en de gehaktballetjes. Druppel er nog wat saus over en sluit de broodjes. Serveer meteen.

