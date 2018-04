Elke dag vers Gesponsorde inhoud Comfortfood op maandag: een bourgondische boerencroque Aangeboden door Lidl

23 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Gourmet croques zijn hip en daar zijn wij blij om: de mogelijkheden zijn eindeloos en allemaal even lekker. Voor die dagen waarop je nood hebt aan stevige comfortfood, creëerden we een bourgondische boerencroque. Met gehakt, mozzarella en groenten ertussen wordt zo'n gegrild broodje een echte geluksbrenger.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

8 sneetjes bruin boerenbrood

250 g boerengehakt

1 ui, gesnipperd

1 tl paprikapoeder

125 g mozzarella, in plakjes

200 g champignons, in plakjes

8 kerstomaatjes, gehalveerd

150 g bladspinazie

basilicumblaadjes

peper en zout

boter

gemengde sla

Zo maak je het:

1.Verhit een klontje boter in een pan en bak de ui glazig. Voeg het gehakt toe en bak rul. Kruid met het paprikapoeder.

2. Bak in een andere pan de champignons goudbruin in boter. Kruid met peper en zout. Doe er de tomaatjes en spinazie bij en schep alles goed om.

3. Leg op 4 sneetjes brood wat plakjes mozzarella. Schep er het gehakt en de groenten op. Dek af met een tweede sneetje brood. Bestrijk het brood met boter en zet de broodjes 8 minuten onder de grill. Keer halverwege om. Serveer met de gemengde sla en werk af met enkele basilicumblaadjes.

