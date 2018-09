Elke dag vers Gesponsorde inhoud Comfortfood met een kick: poepsimpele frisse citroentaart Aangeboden door Lidl

20 september 2018

12u00 0 Elke dag vers Een stukje taart dat troost biedt en je tegelijk ook wakkerschudt, dat is the best of both worlds, toch? Dit bommetje frisheid doet het allebei en je tovert het zelf in een wip op tafel. Simpel en doeltreffend!

Wat heb je nodig? (4 pers)

75 g boter + om in te vetten

180 g suiker

180 g bloem + 3 el bloem

1 citroen + enkele schijfjes om af te werken

100 ml room

4 eieren

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Kneed de bloem, de boter, 2/3 van de suiker en 1 ei tot een stevige deegbal.

2. Vet een taart- of quichevorm in, bestuif met bloem en verdeel er het deeg over. Prik met een vork gaatjes in de bodem. Bak de bodem 15 minuten in de oven goudbruin.

3. Rasp de citroen en knijp het sap uit in een kom. Klop er de resterende eieren, de suiker, de room en 3 el bloem onder. Haal de taartvorm uit de oven en giet er het mengsel in. Bak nog eens 20 minuten in de oven tot dat de vulling stevig is. Laat de taart op een rooster afkoelen. Werk af met een schijfje citroen.

