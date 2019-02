Elke dag vers Gesponsorde inhoud Comfortfood deluxe: dit is het ultieme recept voor de ultieme stamppot Aangeboden door Lidl

25 februari 2019

12u00 0 Elke dag vers Stamppot met ei, zure room en garnalen is een oer-Hollands gerecht, maar ook hier in Vlaanderen geliefd als ‘tatjespap’. Comfortfood van de bovenste plank en zó easy.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 kg vastkokende aardappelen

400 g spinazie

scheutje azijn

4 eieren

2 el zure room

klontje boter

peper en zout

snufje nootmuskaat

200 g grijze garnalen

Zo maak je het:

1. Schil en snijd de aardappelen in stukken. Kook ze gaar in ongeveer 20 minuten in gezouten water. Voeg tijdens de laatste minuut de spinazie toe aan de kookpot.

2. Breng water met een flinke scheut azijn aan de kook. Draai het vuur lager (het water mag niet meer koken) en maak een draaikolk in het water. Breek één per één de eitjes in een tas en laat ze een voor een in het draaiende water glijden. Laat 3 minuten koken.

3. Haal de eieren met een schuimspaan uit het water en laat uitlekken op wat keukenpapier.

4. Giet het kookvocht van de aardappelen af en stamp samen met de zure room en een klontje boter tot een grove stamppot. Kruid met peper, zout en nootmuskaat.

5. Verdeel de stamppot over borden. Serveer telkens met een gepocheerd eitje en werk af met grijze garnalen.

