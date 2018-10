Elke dag vers Gesponsorde inhoud Combineer twee taarten tot deze herfstige supertaart voor dubbel genot Aangeboden door Lidl

22 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Appeltaart is hemels, perentaart is lekker. Dus waarom ze niet gewoon in de spreekwoordelijke blender gooien en zo iets creëren dat nóg lekkerder is? Deze frisse taart met beide vruchten is dynamischer van smaak en heerlijk herfstig. Dubbel zo yummy!

Wat heb je nodig? (Voor 6 personen)

Voor het deeg:

175 g boter, koud

300 g bloem

150 g witte suiker

1 eidooier

2 el ijskoud water

Voor de vulling:

2 peren, geschild en in plakjes

2 appels, geschild en in plakjes

3 el paneermeel

1 ei, losgeklopt

50 g boter

80 g suiker

1 zakje vanillesuiker

2 eidooiers

sap van 1 citroen

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 175 °C. Snijd de boter in kleine stukjes en doe ze samen met alle andere ingrediënten voor het deeg (behalve het water) in een kom. Mix alles tot een kruimelig mengsel. Voeg 1 el water toe en kneed met de handen tot een samenhangend deeg. Voeg eventueel nog wat water toe als het te kruimelig blijft.

2. Vet een ronde springvorm in met boter en bestuif met wat bloem. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad en bekleed hiermee de bodem en de randen van de springvorm. Snijd het overtollige deeg weg.

3. Strooi het paneermeel over de bodem. Meng het citroensap onder het fruit. Smelt de boter met de suiker en de vanillesuiker en klop de eidooiers erdoor. Schik de fruitplakjes dakpansgewijs op de bodem en giet er de saus over.

4. Rol van het resterende deeg lange slierten en maak hiermee een raster op de taart. Bestrijk de bovenkant met het ei en zet de taart ongeveer 35 minuten in de oven.

Zin in meer desserts? Proef onze heerlijke mangotaart!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!