Combineer soep en pasta tot dit ultieme en ultrasnelle bordje comfortfood

21 maart 2019

12u00 0 Elke dag vers Waarom kiezen als je het allebei kan hebben? In een smeuïge maaltijdsoep voegen we mezzelune toe: de soep-pastacombinatie is klaar in twintig minuutjes en resulteert in een heerlijk bordje geluk.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

olijfolie

1 ui, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook, geplet

400 g gemengd gehakt

4 kippenbouillonblokjes + 2 l water

250 g spinazie

500 g mezzelune tomaat/mozzarella

425 ml tomatenblokjes

peper en zout

100 g Parmigiano Reggiano, geraspt

Zo maak je het:

1. Verwarm wat olie in een kookpot en stoof de ui en knoflook zachtjes aan. Voeg het gehakt toe en roerbak in enkele minuten gaar.

2. Blus met de bouillon. Voeg vervolgens de spinazie, de tomatenblokjes en mezzelune toe. Meng goed door elkaar. Laat 5 minuten pruttelen en breng op smaak met peper en zout.

3. Verdeel de soep over 4 borden en serveer met de Parmigiano Reggiano.

Eet je graag soep? Onze wortelsoep zal zeker in de smaak vallen!

