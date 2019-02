Elke dag vers Gesponsorde inhoud Combineer oliebol met appelflap en je krijgt dit hemelse dessert Aangeboden door Lidl

28 februari 2019

12u00 0 Elke dag vers Oliebollen zijn heerlijk (en nu het carnaval is, zijn ze ook overal) en appelflappen ook. Dus waarom niet oliebollen met appelvulling maken? Één plus één is in dit geval écht drie.

Wat heb je nodig? (voor 4-6 personen)

1 appel, in blokjes

200 ml melk

1 zakje vanillesuiker

10 g gist

250 g bloem, gezeefd

2 eieren

1 tl zout

frituurolie

Zo maak je het :

1. Warm de melk samen met de vanillesuiker op tot lauwwarm. Haal van het vuur en roer er de gist door.

2. Doe de gezeefde bloem in een kom en voeg de melk toe.

3. Splits de eieren. Voeg de dooiers toe aan het beslag. Meng de appelblokjes er ook onder. Klop het wit op tot schuim en meng voorzichtig onder het beslag.

4. Voeg als laatste het zout toe en meng nog kort even door elkaar. Leg een propere keukenhanddoek over het beslag en laat een halfuurtje op een warme plek staan.

5. Verhit ondertussen de frituurolie tot 180°C.

6. Schep, met een ijsschepper, een 4-tal bolletjes in het hete vet en bak in ongeveer 5 minuten goudbruin. Haal uit het vet en laat even uitlekken. Bak zo al het deeg op.

