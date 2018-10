Elke dag vers Gesponsorde inhoud Combineer fazant met deze herfstgroente voor een fenomenaal wildgerecht Aangeboden door Lidl

26 oktober 2018

12u00 0 Elke dag vers Hoera, wildseizoen! De hele maand oktober delen we makkelijke wildrecepten, met dit keer fazant in de hoofdrol. Combineer met dé herfstgroente pompoen voor een topgerecht dat extra hartverwarmend is.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 fazantfilets

1 appel

1 butternut

4 zoete uien

6 lente-uitjes

400 g boschampignons

40 g walnoten, grofgehakt

handvol peterselietakjes

4 takjes tijm

100 ml volle melk

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Dep de fazantfilets droog, kruid met peper en zout en bak ze rondom goudbruin in hete boter. Leg ze in een met bakpapier beklede ovenschaal, giet er het bakvet over en zet nog 10 minuten in de oven.

2. Schil de pompoen en snijd in blokjes. Bak ze in een diepe pan beetgaar in wat olijfolie. Kruid met peper en zout. Giet er de melk bij en kook ze gaar. Pureer de pompoenblokjes met de melk glad.

3. Pel de uien en snijd in partjes. Bak ze samen met de boschampignons in hete boter goudbruin. Kruid met peper en zout.

4. Haal de fazantfilets uit de oven. Giet het braadvocht in een pan. Doe de peterselie en tijm samen met 1 dl water en de lente-uitjes, in de pan. Laat tot de helft inkoken. Haal door een zeef. Schil de appel en snijd in hele kleine blokjes. Voeg bij de saus, samen met enkele klontjes koude boter.

5. Verdeel de pompoencrème over de borden. Schep er de boschampignons en de uien op. Leg er een fazantfilet op en werk af met de walnoten. Druppel er de saus over.

