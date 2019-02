Elke dag vers Gesponsorde inhoud Chocolade is passé: deze valentijn verras je je geliefde met romantische taartjes Aangeboden door Lidl

12u00 0 Elke dag vers Van plan om je partner (of mama, vriend(in), collega of een andere geliefde naar keuze) in de bloemetjes te zetten vandaag? Doe dat dan dit keer níét met chocolade want ‘been there, done that’, maar met zelfgemaakte framboostaartjes.

Wat heb je nodig? (voor 4 taartjes)

20 lange vingers

4 blaadjes gelatine

250 g frambozen + extra voor de versiering

200 ml verse room 30%

200 g mascarpone

50 g fijne suiker

50 g pure chocolade

Zo maak je het :

1. Bedek de binnenkant van 4 kommetjes of glazen met een diameter van 5 cm met huishoudfolie. Zet de lange vingers rondom tegen de rand van het kommetje met de gesuikerde kant naar buiten.

2. Pureer de frambozen. Klop de room stevig en meng er de mascarpone, de suiker en frambozen onder. Laat de gelatine 1 minuut weken in wat koud water. Knijp uit en los op in een beetje kokend water. Voeg de gelatine toe bij het kaasmengsel en roer goed. Gebruik een spuitzak om het mascarponemengsel in de vormpjes te spuiten. Zet minstens 2 uur in de koelkast.

3. Haal de taartjes voorzichtig uit de kommetjes. Verwijder het folie en versier de bovenkant met de resterende frambozen. Rasp er nog wat chocolade over.

Serveertip: maak de taartjes extra feestelijk door er een mooi lint rond te binden.

