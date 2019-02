Elke dag vers Gesponsorde inhoud Bourgondisch stoofpotje voor een luie winterdag: amper werk aan en amper afwas Aangeboden door Lidl

15 februari 2019

12u00 0 Elke dag vers In de winter wil je cocoonen, niet uren in de keuken staan. Dan is dit hartige stoofpotje ideaal: er is weinig voorbereiding aan, je hoeft er verder niet naar om te kijken en achteraf moet je maar één pan afwassen. Jackpot!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

400 g wortelen, geschild en in reepjes

400 g krieltjes, gehalveerd

3 stengels selder, in kleine blokjes

6 sjalotten, geschild en in partjes

200 g gerookte spekreepjes

4 boerenworsten, gehalveerd

300 ml groentebouillon (300 ml water + 1/2 groentebouillonblokje)

4 takjes tijm

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Bak de spekreepjes in boter goudbruin. Voeg de worsten, sjalotten en de selder toe en bak 10 minuten mee.

2. Schep er de krieltjes en worteltjes onder. Schenk er de bouillon bij en breng aan de kook. Kruid met de tijm, peper en zout en laat, met deksel op de pan, nog 20 minuten op een zacht vuur sudderen.

3. Haal het deksel van de pan en laat nog 5 minuten pruttelen. Serveer meteen.

