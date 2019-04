Elke dag vers Gesponsorde inhoud Boost je humeur met een handjevol van deze verse chocoladenoten Aangeboden door Lidl

12 april 2019

Chocolade kan wonderen doen voor je humeur en noten zijn goed voor je brein en lijf. Gezond noemen we deze verse chocoladenoten natuurlijk niet, maar ze zijn zo verdomd lekker dat je er wel instant gelukkig van wordt.

Wat heb je nodig? (voor 200g snacknoten)

200 g melkchocolade

200 g witte chocolade

100 g amandelen

100 g pecannoten

Zo maak je het:

1. Verhit de oven voor op 160°C.

2. Leg de noten in een ovenschaal en rooster in 5 à 10 minuten goudbruin. Houd ze goed in de gaten want ze verbranden snel.

3. Smelt de chocolade au bain-maire. Gebruik een kom voor de witte chcolade en een kom voor de melkchocolade.

4. Haal de chocolade van het vuur en dompel er de noten in onder.

5. Haal de noten één voor één met een keukenpincet of vork uit de kom met chocolade en leg op een met bakpapier beklede schaal.

6. Schuif de schaal met de chocoladenoten 15 minuten in de diepvries en bewaar daarna in een afgesloten pot.

