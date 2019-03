Elke dag vers Gesponsorde inhoud Blend deze vijf ingrediënten en je smult van een ultrasnel, gezond vieruurtje Aangeboden door Lidl

25 maart 2019

Zin in een heel snelle en gezonde snack? Makkelijker dan deze vegan energy bites wordt het niet. De blender in, daarna nog even de diepvries in en klaar!

Wat heb je nodig? (voor 20 stuks)

100 g havermout

150 g cashewnoten

150 g dadels (gewogen zonder pit), ontpit en in grove stukken gesneden

30 g chiazaad

100 g pindakaas creamy

flinke snuf zout

Zo maak je het:

1. Doe alle ingrediënten in een keukenrobot en mix tot een glad geheel. Stop af en toe met mixen en maak de randen proper, duw alles weer mooi naar beneden.

2. Rol ongeveer 15 balletjes van het deeg en leg ze op een schaal of bord.

3. Zet 15 minuten in de diepvries zodat de balletjes kunnen opstijven. Daarna kan je ze in een afgesloten pot in de koelkast bewaren.

