Elke dag vers Gesponsorde inhoud Bier en kaas succesvol foodpairen: met dit recept doe je het als een pro Aangeboden door Lidl

09 april 2018

12u00 0 Elke dag vers Bier an sich is al heerlijk, maar combineer dat glas gerstegoud met de juiste hap en je bevindt je in de culinaire hemel. Daarom bakken we bladerdeegvlinders met drie verschillende soorten kaas. Een fantastische aanvulling op een kaasplank of bieravond.

Geslaagde kaas-biercombinaties:

- Witbier combineert best met halfzachte en eerder pittige kazen.

- Lichtzure bieren of lichtzoete bieren zijn elegant gezelschap voor blauwkazen met hun uitgesproken smaak.

- De abdijbieren waaronder de trappist gaan logisch samen met zachte abdijkazen.

- Bieren van hoge gisting vragen om gerijpte of geraffineerde kazen.

- Bieren van spontane gisting gaan goed samen met verse kaas.

Wat heb je nodig? (10 stuks)

1 vel bladerdeeg

100 g rauwe ham

35 g oude kaas, geraspt

35 g roquefort, verbrokkeld

35 g verse geitenkaas

1 eierdooier, losgeklopt

1 tl gedroogde oregano

peper

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Rol het bladerdeeg uit en maak er een vierkant van. Verdeel de plakken rauwe ham over het bladerdeeg. Bestrooi een derde van het deeg met de oude kaas, een derde met de Roquefort en het resterende deel met de geitenkaas. Kruid met peper en oregano.

2. Rol het deeg op tot het midden. Draai om en rol ook de andere zijde tot het midden. Leg de rol ongeveer 20 min in de diepvries om op te stijven.

3. Bestrijk de bovenzijde met het ei. Snij de rol met een scherp mes in dunne plakjes en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze in ongeveer 15 minuten goudbruin.

De perfecte biercombinaties:

- De vlinders met oude kaas zijn lekker met Corsendonk Dubbel, bruine Leffe, Corsendonk Tripel en andere tripels.

- De vlinders met geitenkaas kan je combineren met Affligem blond, Petrus blond en blonde Leffe.

- De vlinders met roquefort passen perfect bij Bush bier en Gauloise.

Kan je niet genoeg krijgen van kaas? Probeer dan onze cheesecake!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!