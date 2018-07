Elke dag vers Gesponsorde inhoud Bananenwafels: het nieuwe it-ontbijt dat bananenpannenkoekjes van de troon stoot Aangeboden door Lidl

27 juli 2018

12u00 2 Elke dag vers Bananenpannenkoekjes zijn zó 2017. Verwerk die bananen nu liever in wafeldeeg, werk af met pecannoten en andere leuke toppings et voilà: het nieuwe it-ontbijt (of -dessert!) staat voor je neus.

Wat heb je nodig? (voor 2 personen)

200 g bloem, gezeefd

2 el suiker

1 zakje vanillesuiker

2 tl bakpoeder

1/2 tl zout

50 g pecannoten, grofgehakt

50 g boter, gesmolten

180 ml melk

100 g banaan, geprakt

1 ei

zonnebloemolie

toppings:

150 g mascarpone

50 g pecannoten, grofgehakt

1/2 banaan, in schijfjes

10 blauwe bessen

10 frambozen

5 aardbeien

Zo maak je het:

1. Verhit het wafelijzer.

2. Meng de bloem, de suiker, de vanillesuiker, het bakpoeder, het zout en de gehakte pecannoten in een kom.

3. Meng de gesmolten boter, de melk, de geprakte banaan en het ei in een andere kom.

4. Voeg beetje per beetje en al roerend het melk-eimengsel toe aan de bloem. Roer tot je een glad deeg hebt.

5. Vet het wafelijzer in met een beetje zonnebloemolie en voeg een pollepel deeg toe.

6. Bak de wafels gaar.

7. Leg de twee wafels op een bord en beleg met de toppings.

