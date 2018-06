Elke dag vers Gesponsorde inhoud Amerikaanse fastfood voor fijnproevers: verse cheeseburger met spek en zoete aardappelfrietjes Aangeboden door Lidl

29 juni 2018

12u00 0 Elke dag vers Vergeet al die restaurants met gourmetburgers op het menu, het smakelijkste staaltje van de Amerikaanse keuken maak je met dit recept gewoon zelf. Een burger met kaas en spek, en frietjes van zoete aardappel: zo decadent, zó lekker.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

Voor de zoete aardappelfrietjes:

4 zoete aardappelen

olijfolie

peper en zout

paprikapoeder

Voor de burger:

600 g gemengd gehakt (varken-rund)

klontje boter

1 el mosterd

1 ei

peper en zout

8 sneetjes ontbijtspek

4 sneetjes extra oude kaas

4 pistolets

4 blaadjes kropsla

1 tomaat, in plakjes

1 zoetzure augurk, in plakjes

8 el ketchup

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Was en snijd de zoete aardappelen in frietjes.

3. Leg ze in een ovenschaal en besprenkel met olijfolie. Kruid met peper, zout en de paprikapoeder.

4. Schuif ongeveer 25 à 30 minuten in de oven, of tot de frietjes goudkleurig en knapperig zijn.

5. Meng het gehakt met de mosterd en het ei en kruid met peper en zout.

6. Vorm het gehakt tot 4 hamburgers.

7. Verhit een klontje boter in een pan en bak de hamburgers in ongeveer 10 à 15 minuten gaar.

8. Snijd de pistolets open en leg ze 5 minuten in de hete oven.

9. Haal de hamburgers uit de pan en houd warm. Leg nu de plakjes ontbijtspek in de pan en bak in ongeveer 3 minuten aan beide zijden knapperig.

10. Besmeer elke pistolethelft met een eetlepel ketchup.

11. Beleg de pistolets met een blaadje kropsla, een plakje tomaat, enkele plakjes augurk, een hamburger, een sneetje kaas en 2 sneetjes gebakken spek.

12. Serveer de burger met de zoete aardappelfrietjes.

