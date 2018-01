Gesponsorde inhoud Amerikaanse dessertklassieker die pas écht decadent is: homemade pecan pie Aangeboden door Lidl

12u00 0 Elke dag vers Als je zondigt, kan je maar beter ineens echt goed zondigen. En dan beland je al snel bij rijkelijke Amerikaanse desserts, zoals deze geliefde klassieker: de homemade pecan pie. Vooral in de zuidelijke regionen van de USA komt de taart tijdens feestdagen áltijd op tafel te staan. Crunchy noten, romig beslag, en afgewerkt met een bolletje ijs: zó hemels.

Wat heb je nodig?

Voor het deeg:

250 g bloem, gezeefd

125 g suiker

125 g boter, kamertemperatuur

1 ei

zout

Voor de vulling:

100 g boter

3 eieren

215 g suiker

8 g vanillesuiker

zout

pecannoten

Zo maak je het:

Voor het deeg:

1. Wrijf met de hand de boter met de suiker zacht. Meng er de gezeefde bloem onder. Voeg een snufje zout en het ei toe en meng het onder het deeg tot het helemaal opgenomen is. Kruimel het deeg tussen je vingers tot je een homogeen geheel krijgt. Let op dat je het deeg niet overwerkt. Maak er een platte schijf van, wikkel het in huishoudfolie en laat minstens een uur opstijven in de koelkast.

2. Verwarm de oven voor op 180°C.

3. Bestuif een proper werkvlak met bloem en rol het deeg uit tot ongeveer 3 mm dikte. Boter een taartvorm in en bekleed het voorzichtig met het deeg. Prik de bodem volledig in met een vork zodat het deeg niet omhoog komt tijdens het bakken. Bedek het deeg met bakpapier en vul de bodem met gedroogde erwten of bonen. Bak de bodem in ongeveer 15 minuten gaar.

Voor de vulling:

1. Smelt de boter. Mix de eieren met de suiker, de vanillesuiker, de boter en een snuf zout.

2. Hak wat pecannoten fijn en roer ze door het beslag. Giet het beslag in de vorm en schik de overige pecannoten op de taart.

3. Bestrijk de bovenkant met gesmolten boter en bak de taart in ongeveer 30 minuten gaar

