Elke dag vers Gesponsorde inhoud Amerika's favoriete taart is ook een hit op jouw familiefeest Aangeboden door Lidl

24 januari 2019

12u00 5 Elke dag vers De klassieke pumpkin pie of pompoentaart staat op zowat elk Thanksgivingmenu in de States en behoudt ook de rest van de winter zijn favorietenrol. Het is een lekker, niet al te zoet taartje dat bij elk familielid in de smaak valt.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

1 rol kruimeldeeg

3 eieren

170 g bruine suiker

1 zakje vanillesuiker

1 tl nootmuskaat

350 g pompoen, in blokjes

1 appel, in blokjes

125 ml room 30%

125 ml koffiemelk

4 speculaaskoekjes, verkruimeld

boter

snuf zout

Zo maak je het:

1. Bak de pompoenblokjes met de appelblokjes goudbruin en gaar in hete boter. Schep regelmatig om. Stamp tot puree en laat afkoelen.

2. Verwarm de oven voor op 200°C. Rol het deeg met het bakpapier uit en leg in een taartvorm. Duw de randen aan en verwijder het overtollige deeg. Klop de eieren met de bruine suiker en vanillesuiker luchtig tot de suiker is opgelost. Voeg het nootmuskaat, de pompoenpuree, de room en de koffiemelk toe en klop flink door. Giet het beslag in de taartvorm en zet 10 minuten in de oven. Verlaag de oventemperatuur naar 175°C en bak de taart nog eens 50 minuten verder.

3. Laat de taart op kamertemperatuur afkoelen en zet daarna in de koelkast om volledig af te koelen. Bestrooi met de verkruimelde speculaaskoekjes.

Serveertip: Lekker met wat opgeklopte slagroom en/of een bolletje vanilleijs.

Zin in meer taart? Probeer dan zeker dit taartje met chocolade en karamel!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT elke vrijdag in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!