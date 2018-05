Elke dag vers Gesponsorde inhoud Afvalvrij koken voor dummies: maak romige pesto van broccolistronken en couscous van de roosjes! Aangeboden door Lidl

24 mei 2018

12u00 0 Elke dag vers Willen we onze planeet gezond houden, dan kunnen we maar beter zo afvalvrij mogelijk koken. Dus: die broccolistronken gooien we níét weg, maar blenden we tot een romige pesto. En de roosjes worden couscous, lekker inventief!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

6 plakjes gerookte zalm

3 el limoensap

1 sjalot, gesnipperd

2 broccoli's (roosjes + stronken)

2 el citroensap

2 el peterselie, fijngehakt

2 el koriander, fijngehakt

2 avocado's, in plakjes

40 g Parmegiano Reggiano

1 teentje knoflook

2 el notenmengeling

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snijd de roosjes van de broccolistelen, doe ze in een blender en mix tot fijne kruimels. Doe de broccoli in een kom en meng er de peterselie, de koriander, het citroensap en een scheutje olijfolie onder. Breng op smaak met peper en zout. Zet koel.

2. Schil de stelen van de broccoli, snijd in kleine stukken en mix ze samen met de noten, de kaas, de knoflook en een flinke scheut olijfolie glad. Kruid met peper en zout.

3. Snijd de gerookte zalm in reepjes. Meng er de sjalot en het limoensap onder en kruid met peper. Verdeel de broccoli-couscous over 4 borden, leg er de reepjes zalm en avocado op en schep er een lepel pesto op.

