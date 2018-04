Einde van de week van de seizoensgroenten: "Supermarkten moeten ze nog beter in de kijker zetten." evd

29 april 2018

13u44

Bron: Ik ben meer dan mijn kassaticket 0 Nina kookt Vandaag loopt de seizoensgroentenchallenge, waaraan bijna 5000 gezinnen een hele week deelnamen af. De gezinnen die enkel met seizoensgroenten kookten liepen toch tegen een aantal hindernissen aan.

Eind april is klassiek een heel moeilijk moment om met seizoensgroenten te koken, zegt Jelle Goossens van Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) en een van de initiatiefnemers van de campagne. "Ons eerste recept was een stamppot van andijvie. Veel mensen vonden nog geen andijvie in hun supermarkt. Navraag bij een gerant leerde ons dat de Belgische andijvie nog maar een kleine twee weken wordt ingekocht en nog niet in alle winkels is geraakt."

25% van de deelnemers aan de actie gaf dan ook aan in een korte enquête bij het afsluiten van de actie, dat ze de nodige ingrediënten (nog) niet in de winkel vonden.

85% gaf ook aan dat seizoensgroenten in de supermarkt niet goed genoeg staan aangegeven of dat de signalisatie hen niet is opgevallen. Daar zit dus nog redelijk wat winst. Als grote ketens nog meer inspanningen doen om van seizoensgroenten de makkelijkste keuze te maken dan wordt het voor gezinnen mogelijk om duurzaam te koken thuis. "Alle supermarkten investeren vandaag al in een aanbod van seizoensrecepten om de klant te inspireren. Een betere positionering kan de winkelervaring dus alleen maar verbeteren", besluit Jelle Goossens.

Meer info over de actie vind je hier!