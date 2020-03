Eieren erin en tomaten eruit? Expert geeft 9 hacks om je koelkast perfect te gebruiken

Weinig mensen beseffen het, maar de indeling van je koelkast is behoorlijk belangrijk. Per schap of vak kan de temperatuur namelijk serieus verschillen. Frank Devlieghere, professor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (UGent), legt uit welke regels je best hanteert om je

Nina kookt Weinig mensen beseffen het, maar de indeling van je koelkast is behoorlijk belangrijk. Per schap of vak kan de temperatuur namelijk serieus verschillen. Frank Devlieghere, professor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (UGent), legt uit welke regels je best hanteert om je etenswaren zo lang mogelijk en zo perfect mogelijk te bewaren.

Algemene regels

1. De temperatuur : 4°C is ideaal

Frank Devlieghere: “Bij een gemiddelde temperatuur van 4°C (meestal de middelste stand van de regelknop, red) bewaart de koelkast optimaal. Voor verse vleeswaren en vis, die niet het minste bewaarmiddel hebben, zou een temperatuur vlak boven het vriespunt zelfs nog beter zijn. Maar dan stelt men de groenten en het fruit in diezelfde koelkast bloot aan lagetemperatuurbeschadiging. Net omdat ze te koel bewaard worden, zullen bijvoorbeeld slasoorten rotten of minstens aan smaak en textuur verliezen.”

2. Meer dan 8 uur stroomstoring? Gooi vlees en vis weg

“Als de koelkast het door een stroomstoring enkele uren laat afweten, is dat geen ramp. Als de storing acht uur of langer heeft aangehouden, en de temperatuur binnenin onvermijdelijk al boven de 10°C is gegaan, is het aangeraden om de meest bederfelijke producten zoals vers vlees en vis, maar ook kookham en gerookte zalm meteen weg te gooien.”

Dat je nog warme gerechten zoals soep of spaghettisaus eerst nog enkele uren moet laten afkoelen voor je ze in de koelkast mag zetten is een fabeltje Frank Devlieghere

3. Maak rit tussen warenhuis en keuken nooit langer dan halfuur

“Wie in het warenhuis veel bederfelijke etenswaren koopt, houdt de rit naar huis beter zo kort mogelijk. Intussen even binnenspringen bij vrienden voor een aperitief is een slecht idee. Tussen het koelvak in het warenhuis en de eigen koelkast mogen in het ideale geval 15 én hoogstens 30 minuten liggen. Ben je toch van plan een ommetje te maken, dan bewaar je de kwetsbaarste producten - vis en vlees voorop - intussen best in een koeltas met wat vriesblokjes. Ook bij de boodschappenronde in het warenhuis zelf passeer je beter eerst langs de afdelingen droge voeding, dranken, groenten en fruit, om pas helemaal op het eind vlak voor je naar de kassa gaat de verse producten in je kar te leggen.”

4. Zet warme etensresten toch zo snel mogelijk in de koelkast

“Een veelgehoord fabeltje: dat je pas bereide, nog warme gerechten zoals soep of spaghettisaus eerst nog enkele uren moet laten afkoelen alvorens je ze in de koelkast mag zetten. Ook zulke gerechten moeten altijd zo snel mogelijk gekoeld worden. Alles wat blijft staan op kamertemperatuur, kweekt immers in sneltempo bacteriën aan. Het enige nadeel is dat de gemiddelde temperatuur in de koelkast tijdelijk zal toenemen tot alles gekoeld is. Wie daar net veel vers vlees of vis liggen heeft, doet er dus goed aan er niet meteen ook drie warme potten in te duwen.”

De perfecte indeling van je koelkast

1. Reserveer het onderste schap voor vis en vlees

Frank Devlieghere: “Volgend op de eenvoudige natuurwet dat warmte stijgt, zullen de onderste schappen in de koelkast altijd frisser én droger zijn dan de bovenste schappen. Leg rauwe vis- en vleessoorten, maar ook charcuterie en andere vleesbereidingen daarom altijd op het onderste schap, waar de temperatuur normaal tussen 0 en 4°C schommelt. Vanaf 4°C zullen de bacteriën op het vlees zich immers razendsnel beginnen te vermenigvuldigen, met sneller bederf tot gevolg.”

2. Restjes en soep lager dan zuivel en dranken

“Eigenlijk geldt voor elk bederfelijk product: hoe lager het in de koelkast staat, hoe beter. Maar omdat het onderste schap nu al ingenomen is door vlees en vis, reserveer je het schap daarboven altijd voor goed afgedekte restjes, soep, taart en kant-en-klaarmaaltijden. En omdat het in de bovenste helft van de koelkast stilaan al een temperatuur van 4 à 7°C zal hebben, leg je op het derde schap het best producten die weer iets minder bederfelijk zijn zoals yoghurt, melkdesserten en harde kazen. Om op het vierde en bovenste schap dan te eindigen met bijvoorbeeld blikjes drank of al geopende potten sauzen en confituur.”

Vanaf 4°C beginnen bacteriën op vlees zich razendsnel te vermenigvuldigen Frank Devlieghere

3. Minst gevoelige producten in het deurvak

“Omdat de deurvakken in een koelkast met 7 à 8 °C de warmste plek vormen, plaats je daar alleen producten die het minst bederfelijk zijn. Zoals beneden alle grote flessen drank - frisdrank, fruitsap of wijn - en in de kleinere, bovenste deurvakken eerder potjes en tubes sauzen - mayonaise op kop - kazen en boter. Dat laatste ook om een praktische reden: als je boter in de ‘buik’ van de koelkast zou plaatsen, wordt ze hard en moet ze langer uit de koelkast blijven alvorens ze smeerbaar wordt.”

4. Leg fruit en groenten altijd apart

“Dat elke koelkast onderaan aparte vakken heeft voor fruit en groenten, is bovendien niet toevallig. Zelfs als de temperatuur in het hoofdgedeelte 4°C bedraagt, zal het in die aparte vakken altijd 7 à 8°C blijven - omdat ook de glazen plaat erboven de koude bewust wat tegenhoudt - en dat is een ideale temperatuur. Vergeet niet dat fruit en groenten levende producten zijn en hun levensprocessen ook in de koelkast voortgaan. Dan mag je ze niet bruuskeren met een veel lagere temperatuur dan in het veld of de winkel, of kwaliteitsverlies is onvermijdelijk. In die aparte vakken ligt de vochtigheid sowieso ook groter dan in de rest van de koelkast én ook dat is voor veel fruit en groenten ideaal. Want zo behouden ze langer hun versheid.”

5. Hou sommige fruitsoorten gescheiden

“Enkele fruitsoorten zoals appelen, peren en bananen rijpen in de koelkast nog heel erg na. Daarbij geven deze zogenaamde ‘climacterische’ vruchten ook veel ethyleen vrij, een gas dat ook andere fruitsoorten sneller rijp zal maken. Beter is dus om alle climacterische vruchten in het ene én de rest in het andere vak te leggen. Al vermijd je ook beter om volrijpe bananen naast nog niet rijpe appelen te leggen.”

Typische twijfelgevallen

Horen deze etenswaren nu wel of niet in de koelkast?

Rond sommige etenswaren hangt eeuwige twijfel: moeten we ze nu wel of niet in de koelkast bewaren? Professor Devlieghere hakt de knoop definitief door.

Chocolade : UIT

“Tenzij men in huis nergens een koeler, droog plekje heeft en de chocolade door warme temperaturen dreigt te smelten, zit er niets anders op dan die in de koelkast te leggen. Maar anders zou ik chocolade nooit koelen. Want de koude vochtigheid van een koelkast tast de textuur én smaak en dus de kwaliteit van chocolade aan.”

Eieren : IN

“Eieren bewaar je wel best in de koelkast. Dat ze in het warenhuis niét in het koelvak liggen, komt door het gevaar op condens en bijgevolg schimmelvorming. En omdat eieren een poreuze schaal hebben, dringt eventuele schimmel daar dan moeiteloos door. Maar zodra je ermee thuis komt, zal de koelkast de eieren niet alleen langer bewaren, maar ook eventuele salmonellagroei tegengaan.”

Tomaten : UIT

“Tomaten in het groentevak leggen? Niet doen. Een temperatuur tussen 4°C en 8°C is niet ideaal voor tomaten, onder 4°C zullen je tomaten zelfs koudeschade oplopen. Je laat je tomaten beter rijpen op een schaaltje in de keuken.”

Kiwi’s : UIT

“Wat voor kiwi’s geldt, is meteen van toepassing op alle tropische vruchten. Zij worden nu eenmaal geteeld in betere klimaten bij hogere temperaturen - omdat ze daar het best gedijen. Ze horen dus niet in de koelkast. Op kamertemperatuur rijpen ze nog het smaakvolst na.”

Mosterd en ketchup : IN

“Zodra de pot of tube geopend is, hoor je zowel ketchup als mosterd altijd in de koelkast te bewaren. Het zijn niet echt bederfelijke producten - mosterd is zelfs nog wat stabieler dan ketchup - maar bij beide sauzen bestaat toch altijd wat gevaar op bederf als ze in een gewone keukenkast worden bewaard.”

