Eerste hulplijn voor wijn is een feit: de meest gestelde vragen beantwoord

06 december 2018

De Belgische start-up Our Daily Bottle wil wijn makkelijker bespreekbaar maken bij een breder publiek en daarom openen ze voor de feestdagen een special hulplijn waar klanten 24u/24u hun wijnvragen kunnen stellen. Wij namen de proef op de som en stelden oprichtster Isabeau Sas enkele prangende vragen.

1. Is een dure wijn altijd beter dan een goedkope variant?

“Zeker niet”, steekt Isabeau Sas van wal. “Daarom hebben we ook onze webshop en wijnabonnementsformule Our Daily Bottle opgestart, waarop we lekkere, duurzame én betaalbare wijn verkopen. Geen enkele fles is duurder dan € 20. Spotgoedkoop kan een goede en duurzame fles wel niet zijn. Daarvoor moet je toch tussen de € 8 en € 12 rekenen, maar voor zo’n bedrag vind je al een heel lekkere fles.”

2. Waarom kun je hoofdpijn krijgen van wijn?

“Sommige mensen krijgen hoofdpijn na het drinken van wijn en dat wordt vaak toegeschreven aan de sulfieten erin, maar dat klopt niet. Het is nooit bewezen dat sulfieten daarvoor verantwoordelijk zijn. Er zijn wel mensen die gevoelig zijn aan de tannines die je in rode wijn vindt. Je vermijdt dan best stevige rode wijnen zoals Cabernet Sauvignon of Malbec, of rode wijn tout court. De tweede zondebok is dehydratatie en ten derde zou het kunnen dat je lichaam een histaminereactie (een allergische reactie, nvdr) heeft bij het drinken van wijn en dit kan eveneens hoofdpijn veroorzaken.

3. Wat vind je van apps om wijn te kiezen?

“Op zich vind ik dat een heel goed initiatief. Ik gebruik Vivino (de bekendste app waarmee je snel een etiket kan scannen en zo de prijs en gemiddelde score die de wijn krijgt te weten komt, nvdr) zelf ook. Het geeft consumenten een richtlijn. Maar het is wel niet altijd accuraat. Zo zijn de prijzen die erbij staan bijvoorbeeld niet altijd correct. Maar het heeft zeker zijn nut.”

4. Hoe lang kun je een fles nog opdrinken na opening?

“Dat is afhankelijk van heel wat factoren, maar vooral van het type wijn en hoe de wijn bewaard wordt. Je hebt een koele en donkere plek nodig. Schuimwijnen kan je tot drie dagen bewaren met een champagnestop. Rode en witte wijnen 3-5 dagen en sommige versterkte wijnen kan je zelfs tot een maand houden. Bepaalde wijnen worden trouwens ook interessanter van smaak na een paar dagen.

Een fout die veel mensen maken, is rode wijn na opening op het aanrecht bewaren. Ook die moet namelijk in de koelkast bewaard worden! Nog belangrijk is hoeveel wijn er nog in de fles zit. Hoe meer, hoe minder kans op oxidatie. Aan de geur en kleur kan je trouwens snel merken of de wijn in kwestie nog goed is. Wijn moet altijd een beetje fruitig en dus niet naar azijn of te flets ruiken. Heeft het geen geur meer, dan kap je de inhoud van de fles best door de gootsteen. Witte wijn krijgt verder een wat gelige kleur als die geoxideerd is, rode wijn wordt een beetje bruinig/roestig.”

5. Zijn er bepaalde wijnen waar je weinig verkeerd mee kan doen bij je gasten?

“Dat is moeilijk, er bestaat namelijk geen ‘one size fits all’-wijn. Zo kan je bijvoorbeeld wel zeggen dat Chardonnay een variant is die veel mensen graag drinken, maar geen enkele Chardonnay smaakt hetzelfde. Er zijn geen gouden regeltjes voor, dat is voor iedereen anders. Sommige mensen drinken liever een droge wijn, anderen dan weer een zoete of aromatische wijn.”

6. Klopt het dat wijnen van een oneven jaar beter zijn?

“(Lacht) Er zijn inderdaad een aantal slechte even wijnjaren geweest, maar 2018 wordt bijvoorbeeld een heel goed jaar dus deze stelling is helaas te kort door de bocht. Of een wijn goed is, hangt van het klimaat het hele jaar door af en nog tal van andere factoren: wat wijn meteen ook net zo interessant maakt.”

Zelf nog een prangende vraag over wijn? Welke wijn je bij kalkoen serveert of wat de ideale temperatuur van champagne is bijvoorbeeld?