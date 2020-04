Eenvoudig en lekker: Loïc maakt een panpizza Redactie

25 april 2020

17u47 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag maakt hij panpizza’s, eentje met prei en witte bodem en eentje met vier kazen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

INGREDIËNTEN (4 pizza’s)

1 prei

1 sjalot

2 tenen knoflook

olijfolie

4 el diepvrieserwten

2 el roomkaas

2 el ricotta

parmezaanse kaas

nootmuskaat

1 blik tomatenpulp

1 courgette

4 rollen kant en klaar pizzadeeg

50 g fontina

50 g mozzarella cucina

50 g gorgonzola

mini mozzarellabolletjes

basilicum

BEREIDING

1. Spoel de prei en snipper in dunne halve maantjes.

2. Snipper 1 sjalot en 1 teen knoflook fijn.

3. Verwarm een grote antikleefpan met olijfolie op hoog vuur en stoof de groenten aan in olijfolie.

4. Kruid met peper en zout.

5. Voeg 4 el diepvrieserwten toe.

6. Haal de groenten uit de pan.

7. Meng 2 el roomkaas met 2 el ricotta.

8. Kruid met 1 el parmezaanse kaas, peper, zout en nootmuskaat. Meng goed.

9. Rasp 1 teen knoflook en meng met 1 blik tomatenpulp.

10. Kruid met peper en zout.

11. Snijd 1 courgette in dunne schijfjes.

12. Verwarm twee pannen met olijfolie en bak het pizzadeeg in de pan. Draai om na 2 minuten.

13. Smeer de ene pizza in met de roomspread, verdeel er de prei over en werk af met parmezaanse kaas (houd van alles de helft over om nog eenzelfde pizza te maken).

14. Bedek de pan met een deksel en laat 12 minuten verder bakken op een laag vuur.

15. Besmeer de tweede pizza met tomatensaus, beleg dakpansgewijs met courgette (houd ook hier van alles de helft apart om nog eenzelfde pizza te maken).

16. Snijd de kazen in kleine stukjes en beleg de pizza ermee.

17. Doe het deksel op de pan en laat nog 10 minuten bakken op zacht vuur.

18. Werk af onder de grillstand in de oven.

19. Werk de groene panpizza af met mozzarellabolletjes en verse basilicum.

20. Bak nu nog 2 pizzabodems en beleg op dezelfde manier.